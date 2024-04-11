В "Укрэнерго" призвали ограничить потребление электричества в вечерние часы
В "Укрэнерго" после массированных обстрелов призвали украинцев бережно использовать электроэнергию в вечерние часы, на которые приходится наибольшее потребление.
Об этом говорится в сообщении компании.
"В часы суточного максимума потребления с 19:00 до 21:00 Диспетчерский центр "Укрэнерго" призывает ограничить использование мощных энергоемких приборов", – говорится в сообщении.
Только на Харьковщине применяют графики аварийных отключений. В других областях ограничения потребления для бытовых потребителей не вводили.
Также продолжают действовать лимиты потребления промышленности на Криворожье.