Українські міністри почали переговори з урядом Словаччини в Братиславі

Українські урядовці на чолі з прем'єром Шмигалем прибули з візитом до Братислави та почали переговори з урядом Словаччини.

Про це повідомив﻿ прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Зокрема, на зустрічі присутні голова МЗС Дмитро Кулеба, міністерка економіки Юлія Свириденко, міністр агрополітики Микола Сольський, міністр освіти і науки Оксен Лісовий, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та інші урядовці.

На думку українського прем'єра, консультації між урядами "дадуть поштовх і для міжрегіонального співробітництва, для реалізації проєктів між містами й громадами України та Словаччини".

"Для нас також критично важлива підтримка наших євроінтеграційних прагнень і Формули миру Президента України. Зосередимо увагу на цих питаннях" , – повідомив Шмигаль.

Фото: t.me/Denys_Smyhal

"Під час відкриття діалогу акцентував на постійних повітряних атаках Росії. Зокрема, сьогодні ворог знову завдав комбінованого удару по енергетичній і цивільній інфраструктурі. Цінуємо надану Словаччиною енергетичну й гуманітарну допомогу" , – зазначив він.

Шмигаль також подякував прем'єру Словаччини Роберту Фіцо та його уряду за "підтримку в багатьох сферах". "Розраховуємо на подальший розвиток нашої прагматичної співпраці", – додав очільник українського уряду.