Украинские министры начали переговоры с правительством Словакии в Братиславе
Украинские члены правительства во главе с премьером Шмыгалем прибыли с визитом в Братиславу и начали переговоры с правительством Словакии.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.
В частности, на встрече присутствуют глава МИД Дмитрий Кулеба, министерша экономики Юлия Свириденко, министр агрополитики Николай Сольский, министр образования и науки Оксен Лесной, министр внутренних дел Игорь Клименко и другие члены правительства.
По мнению украинского премьера, консультации между правительствами "дадут толчок и для межрегионального сотрудничества, реализации проектов между городами и общинами Украины и Словакии".
"Для нас также критически важна поддержка наших евроинтеграционных стремлений и Формулы мира Президента Украины. Сосредоточим внимание на этих вопросах", – сообщил Шмигаль.
"Во время открытия диалога акцентировал на постоянных воздушных атаках России. В частности, сегодня враг снова нанес комбинированный удар по энергетической и гражданской инфраструктуре. Ценим предоставленную Словакией энергетическую и гуманитарную помощь", - отметил он.
Шмигаль также поблагодарил премьера Словакии Роберта Фицо и его правительство за "поддержку во многих сферах".
"Рассчитываем на дальнейшее развитие нашего прагматичного сотрудничества", - добавил глава украинского правительства.