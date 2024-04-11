Close button

Украинские министры начали переговоры с правительством Словакии в Братиславе

Украинские министры начали переговоры с правительством Словакии в Братиславе
Фото: t.me/Denys_Smyhal

Украинские члены правительства во главе с премьером Шмыгалем прибыли с визитом в Братиславу и начали переговоры с правительством Словакии.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

В частности, на встрече присутствуют глава МИД Дмитрий Кулеба, министерша экономики Юлия Свириденко, министр агрополитики Николай Сольский, министр образования и науки Оксен Лесной, министр внутренних дел Игорь Клименко и другие члены правительства.

По мнению украинского премьера, консультации между правительствами "дадут толчок и для межрегионального сотрудничества, реализации проектов между городами и общинами Украины и Словакии".

"Для нас также критически важна поддержка наших евроинтеграционных стремлений и Формулы мира Президента Украины. Сосредоточим внимание на этих вопросах", – сообщил Шмигаль.
yzl_9v_7b5_big.jpg
Фото: t.me/Denys_Smyhal
"Во время открытия диалога акцентировал на постоянных воздушных атаках России. В частности, сегодня враг снова нанес комбинированный удар по энергетической и гражданской инфраструктуре. Ценим предоставленную Словакией энергетическую и гуманитарную помощь", - отметил он.

Шмигаль также поблагодарил премьера Словакии Роберта Фицо и его правительство за "поддержку во многих сферах". "Рассчитываем на дальнейшее развитие нашего прагматичного сотрудничества", - добавил глава украинского правительства.

Новости

Популярные темы форума

analytics