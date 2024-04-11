Окупанти обстріляли Запорізьку область, поранено жінку – ОВА
Росіяни 11 квітня вдарили з артилерії по прифронтовому Гуляйполі у Запорізькій області, внаслідок обстрілу отримала поранення 46-річна жінка.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Це сталося на подвірʼї її власного будинку. Жінку доставили до лікарні", – повідомив він.
Федоров закликав жителів області евакуюватися у безпечні регіони – ОВА забезпечує евакуацію цивільних.
Він зазначає, що під час евакуації люди отримують всю необхідну допомогу – фінансову, гуманітарну і соціальну.
Куди звертатись:
Цілодобова гаряча лінія "Координаційного гуманітарного центру" - 0 800 339 291
Евакуаційні групи Національної поліції України:
- для жителів Пологівського району – 050-272-72-76;
- для жителів Василівського району – 097-826-20-02.