Окупанти обстріляли Запорізьку область, поранено жінку – ОВА

Росіяни 11 квітня вдарили з артилерії по прифронтовому Гуляйполі у Запорізькій області, внаслідок обстрілу отримала поранення 46-річна жінка.

Про це повідомив﻿ голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Це сталося на подвірʼї її власного будинку. Жінку доставили до лікарні" , – повідомив він.

Федоров закликав жителів області евакуюватися у безпечні регіони – ОВА забезпечує евакуацію цивільних.

Він зазначає, що під час евакуації люди отримують всю необхідну допомогу – фінансову, гуманітарну і соціальну.

Куди звертатись:

Цілодобова гаряча лінія "Координаційного гуманітарного центру" - 0 800 339 291

Евакуаційні групи Національної поліції України:

- для жителів Пологівського району – 050-272-72-76;

- для жителів Василівського району – 097-826-20-02.