Оккупанты обстреляли Запорожскую область, ранена женщина – ОВА
Россияне 11 апреля ударили из артиллерии по прифронтовому Гуляйполе в Запорожской области, в результате обстрелов получили ранения 46-летняя женщина.
Об этом сообщил председатель Запорожской ОВ Иван Федоров.
"Это произошло во дворе ее собственного дома. Женщину доставили в больницу", – сообщил он.
Федоров призвал жителей области эвакуироваться в безопасные регионы – ОВА обеспечивает эвакуацию гражданских.
Он отмечает, что при эвакуации люди получают всю необходимую помощь – финансовую, гуманитарную и социальную.
Куда обращаться:
Круглосуточная горячая линия "Координационного гуманитарного центра" - 0 800 339 291
Эвакуационные группы Национальной полиции Украины:
- для жителей Пологовского района – 050-272-72-76;
- для жителей Васильевского района – 097-826-20-02.