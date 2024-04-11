Оккупанты обстреляли Запорожскую область, ранена женщина – ОВА

Россияне 11 апреля ударили из артиллерии по прифронтовому Гуляйполе в Запорожской области, в результате обстрелов получили ранения 46-летняя женщина.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОВ Иван Федоров.

"Это произошло во дворе ее собственного дома. Женщину доставили в больницу" , – сообщил он.

Федоров призвал жителей области эвакуироваться в безопасные регионы – ОВА обеспечивает эвакуацию гражданских.

Он отмечает, что при эвакуации люди получают всю необходимую помощь – финансовую, гуманитарную и социальную.

Куда обращаться:

Круглосуточная горячая линия "Координационного гуманитарного центра" - 0 800 339 291

Эвакуационные группы Национальной полиции Украины:

- для жителей Пологовского района – 050-272-72-76;

- для жителей Васильевского района – 097-826-20-02.