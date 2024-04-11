Вищий антикорупційний суд арештував майно ексміністра Табачника

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції до колишнього міністра освіти Дмитра Табачника, який підозрюється у держзраді та пособництві державі-агресору.

Про це повідомляє﻿ Центр протидії корупції.

У Табачника конфіскували все майно, яке було або прямо записано на нього, або яке він записав на свою матір:

Половину квартири на Ярвалу у Києві;

5 земельних ділянок в елітному Козині;

будинок в Козині на березі Дніпра площею 672 квадрати;

майже 144 тисяч доларів на рахунку в банку;

право на компенсацію 40,6 млн грн;

право вимоги до одного із банків на 191 тисячу грн.

Раніше повідомлялось, що Міністерство юстиції подало до Вищого антикорупційного суду позов про стягнення в дохід України майна ексміністра освіти часів Януковича Дмитра Табачника.

21 березня Дмитра Табачника заочно засудили до 15 років тюрми. Суд визнав його визнали винним за трьома статтями ККУ: державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану, пособництво державі-агресору, порушення законів та звичаїв війни.