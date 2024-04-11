Вищий антикорупційний суд арештував майно ексміністра Табачника
Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції до колишнього міністра освіти Дмитра Табачника, який підозрюється у держзраді та пособництві державі-агресору.
Про це повідомляє Центр протидії корупції.
У Табачника конфіскували все майно, яке було або прямо записано на нього, або яке він записав на свою матір:
- Половину квартири на Ярвалу у Києві;
- 5 земельних ділянок в елітному Козині;
- будинок в Козині на березі Дніпра площею 672 квадрати;
- майже 144 тисяч доларів на рахунку в банку;
- право на компенсацію 40,6 млн грн;
- право вимоги до одного із банків на 191 тисячу грн.
Раніше повідомлялось, що Міністерство юстиції подало до Вищого антикорупційного суду позов про стягнення в дохід України майна ексміністра освіти часів Януковича Дмитра Табачника.
21 березня Дмитра Табачника заочно засудили до 15 років тюрми. Суд визнав його визнали винним за трьома статтями ККУ: державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану, пособництво державі-агресору, порушення законів та звичаїв війни.