Высший антикоррупционный суд арестовал имущество экс-министра Табачника

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции к бывшему министру образования Дмитрию Табачнику, который подозревается в госизмене и пособничестве государству-агрессору.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

У Табачника конфисковали все имущество, которое было либо прямо записано на него, либо которое он записал на свою мать:

Половину квартиры на Ярвале в Киеве;

5 земельных участков в элитном Козине;

дом в Козине на берегу Днепра площадью 672 квадрата;

почти 144 тысячи долларов на счете в банке;

право на компенсацию 40,6 млн. грн;

право требования к одному из банков на 191 тысяч грн.

Ранее сообщалось, что Министерство юстиции подало в Высший антикоррупционный суд иск о взыскании в доход Украины имущества эксминистра образования времен Януковича Дмитрия Табачника.

21 марта Дмитрий Табачник заочно приговорен к 15 годам тюрьмы. Суд признал его признан виновным по трем статьям УКУ: государственная измена, совершенная в условиях военного положения, пособничество государству-агрессору, нарушение законов и обычаев войны.