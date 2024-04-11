Рада проголосувала за виплату додаткових 70 тисяч грн для військових на передовій

Верховна Рада проголосувала за постанову, що зобовʼязує уряд ухвалити рішення про додаткову виплату 70 тисяч гривень для військових, які виконують бойові завдання на передовій.Посилаючись на інформацію народного депутата України від парламентської фракції «Голос» Ярослава Железняка, повідомляє Укрінформ.

За його словами, законодавчу ініціативу підтримано 321 голосом народних депутатів.

Відповідно до тексту документа Верховна Рада постановляє, що Кабмін має розробити і внести на розгляд парламенту законопроєкти щодо удосконалення механізмів ротації військовослужбовців в умовах дії воєнного стану, їх звільнення з військової служби та медико-соціальної реабілітації.

Водночас уряд має розробити і ухвалити нормативно-правові акти щодо умов, розмірів та порядку виплат винагород військовослужбовцям на період дії воєнного стану, зокрема щодо одноразової винагороди в розмірі 70 тисяч гривень військовослужбовцям, які виконують бойові (спеціальні) завдання під час ведення бойових (спеціальних) дій на лінії бойового зіткнення з противником на відстані виконання бойових (спеціальних) завдань військовою частиною (підрозділом, зокрема зведеним) першого ешелону оборони або наступу (контрнаступу, контратаки) до ротного опорного пункту включно, а також на території противника (у тому числі на території між позиціями військ противника та своїх військ в районах ведення бойових дій, на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України), за кожні 30 днів (сумарно обчислених) виконання таких завдань.