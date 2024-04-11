Рада проголосовала за выплату дополнительных 70 тысяч грн для военных на передовой

Верховная Рада проголосовала за постановление, обязывающее правительство принять решение о дополнительной выплате 70 тысяч гривен для военных, выполняющих боевые задания на передовой. Ссылаясь на информацию народного депутата Украины от парламентской фракции «Голос» Ярослава Железняка, сообщает Укринформ.

По его словам, законодательная инициатива поддержана 321 голосом народных депутатов.

Согласно тексту документа, Верховная Рада постановляет, что Кабмин должен разработать и внести на рассмотрение парламента законопроекты по усовершенствованию механизмов ротации военнослужащих в условиях действия военного положения, их увольнения с военной службы и медико-социальной реабилитации.

В то же время правительство должно разработать и принять нормативно-правовые акты по условиям, размерам и порядку выплат вознаграждений военнослужащим на период действия военного положения, в частности, по единовременному вознаграждению в размере 70 тысяч гривен военнослужащим, выполняющим боевые (специальные) задания во время ведения боевых (специальных) действий на линии боевого столкновения с противником на расстоянии выполнения боевых (специальных) задач воинской частью (подразделением, в частности сводным) первого эшелона обороны или наступления (контрнаступления, контратаки) в ротный опорный пункт включительно, а также на территории противника (в том числе на территории) между позициями войск противника и своих войск в районах ведения боевых действий на временно оккупированной Российской Федерацией территории Украины), за каждые 30 дней (суммарно вычисленных) выполнение таких задач.