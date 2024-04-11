Захоплення Часового Яру матиме жахливі наслідки для ЗСУ – Frontelligence Insight

Якщо ЗСУ вийдуть із Часового Яру, це відкриє шлях для просування росіян на захід, у ключові міста, вважають аналітики Frontelligence Insight. Про це пише Forbes, повідомляє Дзеркало тижня.

Наслідки цього будуть жахливими, і, ймовірно, більше масштабними, ніж після виходу з Авдіївки, який, до слова, не створював передумов для прориву лінії оборони.

ЗМІ також розповіли, що на одному з ключових мостів поблизу Часового Яру ЗСУ влаштували для росіян "криваву пастку". Вона встановлена на дорозі Т-0504, яка веде на захід від Іванівського через ліс до південних районів міста. Якщо окупанти подолають її, то зможуть прорватися у сам Часів Яр через ліс, заховавшись від БпЛА та артилерії захисників.

Поки що Силам оборони вдається сконцентрувати на цій ділянці достатньо сил та засобів, аби стримати росіян. Та не факт, що у захисників завжди будуть ресурси для цього, тож вони намагаються зруйнувати міст, аби убезпечити себе.

"Дорога, що з'єднує Часів Яр і Бахмут, має кілька мостів через водний канал… При правильному підході і правильно розподілених ресурсах Часів Яр потенційно може стати дуже серйозною перешкодою для просування російських військ" , — йдеться у звіті Frontelligence Insight.

Нагадаємо, командир батальйону "Ахілес" Юрій Федоренко заявив, що в разі захоплення російськими військами міста Часів Яр Донецької області вони матимуть вогневий контроль над Дружківкою, Краматорськом та Костянтинівкою.