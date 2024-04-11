Захват Часового Яра будет иметь ужасные последствия для ВСУ – Frontelligence Insight

Если ВСУ выйдут из Часового Яра, это откроет путь для продвижения россиян на запад, в ключевые города, считают аналитики Frontelligence Insight. Об этом пишет Forbes, сообщает Зеркало недели.

Последствия этого будут ужасающими и, вероятно, более масштабными, чем после выхода из Авдеевки, который, к слову, не создавал предпосылок для прорыва линии обороны.

СМИ также рассказали, что на одном из ключевых мостов близи Часового Яра ВСУ устроили для россиян "кровавую ловушку". Она установлена на дороге Т-0504, ведущей к западу от Ивановского через лес в южные районы города. Если оккупанты преодолеют ее, то смогут прорваться в сам Часов Яр через лес, спрятавшись от БпЛА и артиллерии защитников.

Пока Силам обороны удается сконцентрировать на этом участке достаточно сил и средств, чтобы сдержать россиян. Но не факт, что у защитников всегда будут ресурсы для этого, поэтому они пытаются разрушить мост, чтобы обезопасить себя.

"Дорога, соединяющая Часов Яр и Бахмут, имеет несколько мостов через водный канал… При правильном подходе и правильно распределенных ресурсах Часов Яр потенциально может стать очень серьезным препятствием для продвижения российских войск" , — говорится в отчете Frontelligence Insight.

Напомним, командир батальона "Ахиллес" Юрий Федоренко заявил, что в случае захвата российскими войсками города Часов Яр Донецкой области они будут иметь огневой контроль над Дружковкой, Краматорском и Константиновкой.