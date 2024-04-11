США відновлять авіабазу West Field на острові Тініан у Тихому океані, щоб розосередити свої сили в Індо-тихоокеанському регіоні. З посиланням на портал Defense News, повідомляє Дзеркало тижня.

ВПС США вже уклали контракт на будівництво авіабази на острові Тініан — це одна з ключових баз серед планів американців в тихоокеанському регіоні. Контракт отримала компанія Fluor. Вона має виконати всі роботи за 409 млн доларів і протягом пʼяти років. Така висока вартість робіт пояснюється тим, що всі матеріали і працівники значно дорожчі, ніж на континентальній частині США.

Як відомо, США використовували острів Тініан для бомбардування Японії в роки Другої світової війни. Авіабаза знаходиться за 3000 км від Китаю й приблизно 2400 км на схід від Філіппін. За ці часи простою на місці авіабази виросли джунглі замість колишніх злітно-посадкових смуг.

Індійсько-тихоокеанське командування США роками хотіло відновити авіабазу. Мета — розподілити американські сили в регіоні на менші групи, щоб ускладнити ураження баз. Відновлювальні роботи на Тініані розпочалися з січня. Також нова авіабаза є свідченням переорієнтування США на протидію китайській загрозі. На Північних Маріанських островах вже є інша відома база Гуам у 200 км на південь.

Раніше повідомлялося, що Китай та Росія домовилися розпочати діалог про євразійську безпеку з метою "подвійної протидії" європейсько-атлантичному альянсу на чолі з США.