США восстановят авиабазу West Field на острове Тиниан в Тихом океане, чтобы рассредоточить свои силы в Индо-Тихоокеанском регионе. Со ссылкой на портал Defense News, сообщает Зеркало недели.

ВВС США уже заключили контракт на строительство авиабазы на острове Тиниан – это одна из ключевых баз среди планов американцев в тихоокеанском регионе. Контракт получила компания Fluor. Она должна выполнить все работы за 409 млн долларов и в течение пяти лет. Такая высокая стоимость работ объясняется тем, что все материалы и работники значительно дороже, чем на континентальной части США.

Как известно, США использовали остров Тиниан для бомбардировки Японии в годы Второй мировой войны. Авиабаза находится в 3000 км от Китая и примерно 2400 км к востоку от Филиппин. За это время простоя на месте авиабазы выросли джунгли вместо бывших взлетно-посадочных полос.

Индийско-тихоокеанское командование США годами хотело восстановить авиабазу. Цель – распределить американские силы в регионе на меньшие группы, чтобы усложнить поражение баз. Восстановительные работы на Тиниане начались с января. Также новая авиабаза является свидетельством переориентации США в противодействие китайской угрозе. На Северных Марианских островах уже есть другая известная база Гуам в 200 км к югу.

Ранее сообщалось, что Китай и Россия договорились начать диалог о евразийской безопасности с целью двойного противодействия европейско-атлантическому альянсу во главе с США.