CNN: Трамп хоче примусити Україну та РФ почати переговори

Дональд Трамп нібито має ідею поділу країн НАТО на "два сорти" залежно від витрат на оборону, а також розраховує змусити Росію та Україну починати перемовини про припинення бойових дій, тиснучи аргументом про подальшу військової допомоги від США. Про це йдеться у матеріалі CNN з посиланням на джерела, повідомляє Європейська правда.

У таких розмовах багато європейських послів нібито дізналися, що Дональд Трамп хоче просувати ідею "дворівневого НАТО": щоби країни, які витрачають на оборону менше 2% ВВП, не були захищені 5 статтею Північноатлантичного договору.

Щодо стосується планів Трампа "швидко зупинити війну" в Україні, деякі іноземні дипломати нібито почули, що Дональд Трамп хоче посадити Москву та Київ за стіл переговорів і спонукати їх до домовленості для припинення бойових дій.

Трамп, ймовірно, спробує вийти на зв’язок з Путіним і Зеленським одразу ж після переобрання, або наступного дня після інавгурації, щоб почати таку роботу, розповів один з анонімних співрозмовників, знайомий з ідеями експрезидента.

Інструментом тиску може стати американська військова допомога для України.

"Якщо Україна прагне постійного потоку допомоги, їм доведеться сідати за стіл переговорів. І якщо Росія не хоче, щоб ми надали велику нову підтримку Україні, то їй теж доведеться сідати і вести переговори… Це не означає поступок Україні, чи що ми дамо Путіну все, що він захоче" , – зазначив співрозмовник.

Невідомо, наскільки цей анонімний співрозмовник близький до команди Дональда Трампа.

Майбутній кандидат в президенти США від республіканців часто хвалився тим, що міг би домовитися про мирну угоду між Росією та Україною протягом 24 годин, якщо його оберуть. Але він неодноразово відмовлявся публічно уточнити, як він зміг би це зробити.