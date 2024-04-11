CNN: Трамп хочет принудить Украину и РФ начать переговоры

У Дональда Трампа якобы есть идея разделения стран НАТО на "два сорта" в зависимости от расходов на оборону, а также он рассчитывает заставить Россию и Украину начинать переговоры о прекращении боевых действий, давя аргументом о дальнейшей военной помощи от США. Об этом говорится в материале CNN со ссылкой на источники, сообщает Европейская правда.

В таких разговорах многие европейские послы якобы узнали, что Дональд Трамп хочет продвигать идею "двухуровневого НАТО": чтобы страны, которые тратят на оборону менее 2% ВВП, не были защищены 5 статьей Североатлантического договора.

Что касается планов Трампа "быстро остановить войну" в Украине, то некоторые иностранные дипломаты якобы услышали, что Дональд Трамп хочет посадить Москву и Киев за стол переговоров и побудить их к договоренности для прекращения боевых действий.

Трамп, вероятно, попытается выйти на связь с Путиным и Зеленским сразу же после переизбрания, или на следующий день после инаугурации, чтобы начать такую работу, рассказал один из анонимных собеседников, знакомый с идеями экс-президента.

Инструментом давления может стать американская военная помощь для Украины.

"Если Украина хочет постоянного потока помощи, им придется садиться за стол переговоров. И если Россия не хочет, чтобы мы предоставили большую новую поддержку Украине, то ей тоже придется садиться и вести переговоры... Это не означает уступок Украине, или что мы дадим Путину все, что он захочет" , – отметил собеседник.

Неизвестно, насколько этот анонимный собеседник близок к команде Дональда Трампа.

Будущий кандидат в президенты США от республиканцев часто хвастался тем, что мог бы договориться о мирном соглашении между Россией и Украиной в течение 24 часов, если его изберут. Но он неоднократно отказывался публично уточнить, как он смог бы это сделать.