У Луганській області ліквідували прес-офіцера міноборони РФ – ЗМІ

Біля Кремінної Луганської області загинув пресофіцер міноборони країни-агресора РФ Євген Половодов. Посилаючись на дані Інституту масової інформації, повідомляє Новое время.

У середу, 10 квітня, в луганській філії російської ВГТРК, яку окупанти створили на захопленій частині області, повідомили, що їхні пропагандисти Денис Шум та Артем Юндас потрапили під обстріл поблизу Кремінної.

Як повідомив Мілітарний, зйомки репортажу про службу танкового батальйону окупантів обірвалися через артилерійський удар українських військових.

Кілька снарядів лягли поряд з пропагандистами, внаслідок чого уламкових поранень зазнав Половодов.

З місця ураження Половодова евакуювали на автомобілі УАЗ, за яким, зі слів репортера, гнався український ударний FPV-дрон. Втім поранений окупант не пережив цієї поїздки.



