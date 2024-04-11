Безпілотники вперше атакували російську Мордовію – ЗМІ

У ніч на четвер, 11 квітня, два безпілотники вперше атакували Республіку Мордовію в РФ. Про це пишуть російські ЗМІ, повідомляє Новое время.

Зазначається, що про атаку двох БПЛА заявив глава Республіки Мордовія Артем Здунов.

За його словами, силам ППО нібито вдалося знищити обидва дрони.

Здунов також додав, що постраждалих внаслідок атаки немає.

Раніше Міністерство оборони Росії заявило про нібито знищення 12 безпілотників над шістьма областями країни.

У російському оборонному відомстві заявили, що над Курською та Тамбовською областями збили по три дрони, над Білгородською областю та Мордовією — по два, ще по одному — над Брянською та Липецькою областями.