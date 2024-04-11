Беспилотники впервые атаковали российскую Мордовию – СМИ

В ночь на четверг, 11 апреля, два беспилотника впервые атаковали Республику Мордовию в РФ. Об этом пишут российские СМИ, сообщает Новое время.

Отмечается, что об атаке двух БПЛА заявил глава Республики Мордовия Артем Здунов.

По его словам, силам ПВО якобы удалось уничтожить оба дрона.

Здунов также добавил, что пострадавших в результате атаки нет.

Ранее Министерство обороны России заявило о якобы уничтожении 12 беспилотников над шестью областями страны.

В российском оборонном ведомстве заявили, что над Курской и Тамбовской областями сбили по три дрона, над Белгородской областью и Мордовией — по два, еще по одному — над Брянской и Липецкой областями.