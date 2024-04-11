Умєров обговорив з главою Міноброни Литви розмінування та коаліцію дронів

Міністр оборони Рустем Умєров зустрівся зі своїм литовським колегою Лаурінасом Кащюнасом у рамках його першого візиту до Києва на посаді голови Міноборони. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міноборони.

"Народ Литви дуже добре знає ворога, з яким ми воюємо. Я вдячний Лаурінасу і його країні за підтримку, яка є особливо цінною для нас" , - наголосив Умєров.

У заяві йдеться, що українська сторона докладно поінформувала литовську делегацію про ситуацію на полі бою, про нагальні військові потреби України.

Український міністр оборони наголосив, що провідна роль Литви у коаліції з розмінування та коаліції дронів надзвичайно важлива для оборони України.