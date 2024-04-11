Умєров обговорив з главою Міноброни Литви розмінування та коаліцію дронів
Міністр оборони Рустем Умєров зустрівся зі своїм литовським колегою Лаурінасом Кащюнасом у рамках його першого візиту до Києва на посаді голови Міноборони. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міноборони.
"Народ Литви дуже добре знає ворога, з яким ми воюємо. Я вдячний Лаурінасу і його країні за підтримку, яка є особливо цінною для нас", - наголосив Умєров.
У заяві йдеться, що українська сторона докладно поінформувала литовську делегацію про ситуацію на полі бою, про нагальні військові потреби України.
Український міністр оборони наголосив, що провідна роль Литви у коаліції з розмінування та коаліції дронів надзвичайно важлива для оборони України.
"Підписаний за підсумками переговорів Лист про наміри надасть ще більшої динаміки роботі з розмінування української землі. На відзначення внеску Литви у захист України від агресора Лаурінасу Кащюнасу був вручений Орден князя Ярослава Мудрого", - додали в оборонному відомстві.