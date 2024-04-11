Умеров обсудил с главой Миноброны Литвы разминирование и коалицию дронов

Министр обороны Рустем Умеров встретился со своим литовским коллегой Лауринасом Кащюнасом в рамках его первого визита в Киев в должности главы Минобороны. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

"Народ Литвы очень хорошо знает врага, с которым мы воюем. Я благодарен Лауринасу и его стране за поддержку, которая особенно ценна для нас" , - подчеркнул Умеров.

В заявлении говорится, что украинская сторона подробно проинформировала литовскую делегацию о ситуации на поле боя, о неотложных военных нуждах Украины.

Украинский министр обороны подчеркнул, что ведущая роль Литвы в коалиции по разминированию и коалиции дронов чрезвычайно важна для обороны Украины.