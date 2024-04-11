У ЗСУ уточнили "звільнення" командувачів ОК "Південь" та "Захід"

Командувачів оперативних командувань «Південь» та «Захід» Андрія Ковальчука та Сергія Літвінова не звільнили з лав ЗСУ, а перевели в межах просування по службі на вищі ланки.﻿ Про це сказали в Командуванні Сухопутних військ ЗСУ, повідомляє Hromadske.

9 квітня народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що командувача ОК «Південь» Андрія Ковальчука та командувача ОК «Захід» Сергія Літвінова звільнили.

Натомість за словами депутата, очільником ОК «Південь» призначили генерала Геннадія Шаповалова — екскомандира 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.

А командувачем ОК «Захід», як повідомив Гончаренко, призначили бригадного генерала Володимира Шведюка, який раніше служив у Силах ТрО.

У Командуванні Сухопутних військ ЗСУ повідомили, що генерал-майора Літвінова призначили заступником начальника Національного університету оборони України.

А генерал-майор Андрій Ковальчук призначений начальником Військової академії в Одесі.