В ВСУ уточнили "увольнение" командующих ОК "Юг" и "Запад"

Командующих оперативных командований «Юг» и «Запад» Андрея Ковальчука и Сергея Литвинова не уволили из рядов ВСУ, а перевели в рамках продвижения по службе на высшие звенья. Об этом сказали в Командовании Сухопутных войск ВСУ, сообщает Hromadske.

9 апреля народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что командующего ОК «Юг» Андрея Ковальчука и командующего ОК «Запад» Сергея Литвинова уволили.

По словам депутата, главой ОК «Юг» назначили генерала Геннадия Шаповалова — экс-командира 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

А командующим ОК «Запад», как сообщил Гончаренко, был назначен бригадный генерал Владимир Шведюк, ранее он служил в Cилах ТрО.

В Командовании Сухопутных войск ВСУ сообщили, что генерал-майор Литвинов был назначен заместителем начальника Национального университета обороны Украины.

А генерал-майор Андрей Ковальчук был назначен начальником Военной академии в Одессе.