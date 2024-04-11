У "Центренерго" розповіли про наслідки руйнування Трипільської ТЕС на Київщині

Наразі продовжується розбір завалів внаслідок удару по Трипільській ТЕС. Перед тим як перейти до оцінки шкоди, необхідно демонтувати важкі бетонні конструкції. Про це заявив голова наглядової ради ПАТ "Центренерго" Андрій Гота в ефірі телемарафону, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

За словами Гота, наразі ситуація в енергосистемі, попри знищення ТЕС, залишається стабільною.

"Я сподіваюсь, що кияни не відчують на сьогодні (наслідків - ред.). Але це вже питання не тільки до нас, а всієї енергосистеми України. На сьогодні я маю інформацію, що ситуація стабільна" , - додав він.

Повна втрата генерації

"Це теплова генерація, це маневрена генерація. Тобто ми це відчуємо в піках споживання електроенергії" , - розповів голова наглядової ради ПАТ "Центренерго".

Він відзначив, що маневрена генерація працює під час піка й задовольняє попит в ті моменти, коли інші генерації не можуть цього зробити.

"Не вітер, не сонце, не гідро, а от теплогенерація це може це робити. Ну, на жаль, на сьогодні вже не може" , - відзначив Гота.

Терміни відновлення ТЕС

Гота розповів, що наразі терміни відновлення станції є. Він відзначив, що в серпні 2023 року команда мала схожу "картину". Тоді ж блоки не були зруйновані, але були зупинені й не здатні до роботи.