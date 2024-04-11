В "Центрэнерго" рассказали о последствиях разрушения Трипольской ТЭС на Киевщине

В настоящее время продолжается разбор завалов в результате удара по Трипольской ТЭС. Перед тем, как перейти к оценке ущерба, необходимо демонтировать тяжелые бетонные конструкции. Об этом заявил глава наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" Андрей Гота в эфире телемарафона, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

По словам Гота, сейчас ситуация в энергосистеме, несмотря на уничтожение ТЭС, остается стабильной.

"Я надеюсь, что киевляне не почувствуют сегодня (последствий - ред.). Но это уже вопрос не только к нам, а всей энергосистемы Украины. На сегодня я имею информацию, что ситуация стабильна" , - добавил он.

Полная потеря генерации

"Это тепловая генерация, это маневренная генерация. То есть мы это почувствуем в пиках потребления электроэнергии" , - рассказал глава наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго".

Он отметил, что маневренная генерация работает во время пика и удовлетворяет спрос в те моменты, когда другие генерации не могут этого сделать.

"Не ветер, не солнце, не гидро, а вот теплогенерация это может делать. Ну, к сожалению, на сегодня уже не может" , - отметил Гота.

Сроки восстановления ТЭС

Гота рассказал, что сейчас сроки восстановления станции есть. Он отметил, что в августе 2023 года команда имела похожую "картину". Тогда же блоки не были разрушены, но были остановлены и не способны к работе.