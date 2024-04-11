Зеленський зустрівся з президентом Литви у Вільнюсі

Президент Володимир Зеленський у четвер провів зустріч у Вільнюсі з президентом Литви Гітанасом Науседою перед початком саміту Триморʼя, повідомляє Європейська правда.

Зеленський поінформував Науседу про наслідки російських ударів цієї ночі та нагальні потреби України в ППО.

Вони обговорили також ситуацію на полі бою, пріоритети у зброї та політичну взаємодію на рівні Євросоюзу та НАТО – конкретні кроки, які варто зробити цього року.

"Вдячний за готовність допомагати та збільшувати можливості постачання й виробництва зброї та снарядів для захисту нашої спільної безпеки" , – зазначив Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський у четвер прибув до Литви для участі у саміті так званого Тримор’я.

У Вільнюсі він підписав ще одну двосторонню безпекову угоду у продовження Вільнюської декларації G7 про "гарантії безпеки" – з Латвією.