Зеленский встретился с президентом Литвы в Вильнюсе

Президент Владимир Зеленский в четверг провел встречу в Вильнюсе с президентом Литвы Гитанасом Науседой перед началом саммита Триморья, сообщает Европейская правда.

Зеленский проинформировал Науседу о последствиях российских ударов этой ночью и насущных потребностях Украины в ПВО.

Они обсудили ситуацию на поле боя, приоритеты в оружии и политическое взаимодействие на уровне Евросоюза и НАТО – конкретные шаги, которые следует предпринять в этом году.

"Благословен за готовность помогать и увеличивать возможности поставок и производства оружия и снарядов для защиты нашей общей безопасности" , - отметил Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг прибыл в Литву для участия в саммите так называемого Триморья.

В Вильнюсе он подписал еще одно двустороннее соглашение о безопасности по продолжению Вильнюсской декларации G7 о "гарантиях безопасности" - с Латвией.