Українські пілоти завершують навчання на винищувачах F-16

Навчання українських пілотів на винищувачах F-16 у США та Данії знаходиться на завершальному етапі. Про це сказав на брифінгу речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш, повідомляє Корреспондент.

"Наразі у нас проходять навчання одразу декілька груп, декілька підготовчих етапів – на завершальних етапах, зокрема пілоти, що проходять підготовку в Данії та США" , – заявив він.

Євлаш уточнив, що пілоти вже тренуються відточувати свою майстерність на завданнях, які будуть поставлені перед ними в Україні:

"Відпрацьовують удари по малорозмірних цілях, в тому числі таких, як "шахеди", і таких, як крилаті та керовані авіаційні ракети".

При цьому він в чергове відмовився про можливі терміни поставок в Україну F-16.

"Наші партнери не багатослівні. Все, що стосується F-16, проводиться за зачиненими дверима. І про терміни ми не говоримо. Певна стратегічна невизначеність дає нам момент для раптовості та несподіваного удару" , – додав Євлаш.

Раніше повідомлялося, що Україна може отримати перші винищувачі F-16 влітку 2024 року. Також у Міноборони заявляли, що усі необхідні рішення щодо отримання літаків F-16 уже ухвалені та процес "рухається за планом".