Украинские пилоты завершают обучение на истребителях F-16

Обучение украинских пилотов на истребителях F-16 в США и Дании находится на завершающем этапе. Об этом сказал на брифинге спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш, сообщает Корреспондент.

"Сейчас у нас проходят обучение сразу несколько групп, несколько подготовительных этапов – на завершающих этапах, в том числе пилоты, проходящие подготовку в Дании и США" , – заявил он.

Евлаш уточнил, что пилоты уже тренируются оттачивать свое мастерство на задачах, которые будут поставлены перед ними в Украине:

"Отрабатывают удары по малоразмерным целям, в том числе таким, как "шахеды", и таким, как крылатые и управляемые авиационные ракеты".

При этом он в очередной раз отказался говорить о возможных сроках поставок в Украину F-16. "Наши партнеры не многословны.

"Все, что касается F-16, проводится за закрытыми дверями. И о сроках мы не говорим. Определенная стратегическая неопределенность дает нам момент для внезапности и неожиданного удара" , – добавил Евлаш.

Ранее сообщалось, что Украина может получить первые истребители F-16 летом 2024 года. Также в Минобороны заявляли, что все необходимые решения по получению самолетов F-16 уже приняты, и процесс "двигается по плану".