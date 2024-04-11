"Укрзалізниця" запустила моніторинг квитків з можливістю автовикупу

"Укрзалізниця" запустила в своєму застосунку моніторинг квитків на потяги з можливістю автовикупу. Для цього потрібно авторизуватися через "Дія.Підпис".

Про це йдеться﻿ в повідомленні компанії.

Доступний моніторинг двох типів:

моніторинг на поїзди, які вже у продажу (з можливістю відстежувати наявність конкретних місць);

моніторинг на напрямки (з можливістю відстежувати появу в продажі поїздів між обраними містами).

У випадку моніторингу конкретного поїзда також можливо увімкнути функцію автоматичної купівлі квитків. Для цього треба внести дані пасажирів та оплатити замовлення: при активації функції одразу відбуватиметься зняття грошей, а у випадку, якщо моніторинг буде скасований або потрібні квитки не знайдуться, кошти повернуться на картку автоматично.

Коли необхідні квитки будуть знайдені, користувачі отримуватимуть сповіщення у застосунку. Якщо активована функція автовикупу, то користувачам приходитиме пуш-сповіщення про вже викуплені квитки.

Зазначається, що моніторинг та автоматична купівля квитків недоступні для поїздів до/з Польщі (крім Інтерсіті+) та прямого поїзда Київ - Відень, проте можна отримати сповіщення про відкриття продажу квитків на ці напрямки.

В "Укрзалізниці" додали, що новий сервіс протестували із 3225 користувачами, отримали близько 500 повідомлень із пропозиціями та виправленнями.