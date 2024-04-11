"Укрзализныця" запустила мониторинг билетов с возможностью автовыкупа

"Укрзализныця" запустила в своем приложении мониторинг билетов на поезда с возможностью автовыкупа. Для этого нужно авторизироваться через "Дію. Підпис".

Об этом говорится в сообщении компании.

Доступный мониторинг двух типов:

мониторинг на поезда, которые уже находятся в продаже (с возможностью отслеживать наличие конкретных мест);

мониторинг по направлениям (с возможностью отслеживать появление в продаже поездов между выбранными городами).

В случае мониторинга конкретного поезда можно включить функцию автоматической покупки билетов. Для этого нужно внести данные пассажиров и оплатить заказ: при активации функции будет сразу происходит снятие денег, а в случае, если мониторинг будет отменен или нужные билеты не найдутся, средства вернутся на карту автоматически.

Когда найдены необходимые билеты, пользователи будут получать уведомления в приложении. Если активирована функция автовыкупа, то пользователям будет приходить пуш-уведомление об уже выкупленных билетах.

Отмечается, что мониторинг и автоматическая покупка билетов недоступны для поездов в Польшу (кроме Интерсити+) и прямого поезда Киев - Вена, однако можно получить уведомление об открытии продажи билетов на эти направления.

В "Укрзализныце" добавили, что новый сервис протестировали с 3225 пользователями, получили около 500 сообщений с предложениями и поправками.