Прайс: Держдеп в активному діалозі з Конгресом щодо допомоги для України

Державний департамент веде активну розмову з Конгресом США щодо необхідності затвердження подальшої безпекової допомоги Україні.﻿ Про це заявив заступник представника США в ООН Нед Прайс на Міжнародному саміті мерів у Кишиневі (Молдова), повідомляє Укрінформ.

"Ми чітко усвідомлюємо постійну потребу підтримувати Україну не лише на словах, а й реальними ресурсами. І тому вже багато місяців ми ведемо дуже активну розмову з Конгресом, і ця розмова триває" , – сказав Прайс.

За його словами, «ми день у день чуємо від Конгресу, від демократів і республіканців, що вони підтримують продовження політики солідарності з Україною».