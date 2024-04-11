Прайс: Держдеп в активному діалозі з Конгресом щодо допомоги для України
Державний департамент веде активну розмову з Конгресом США щодо необхідності затвердження подальшої безпекової допомоги Україні. Про це заявив заступник представника США в ООН Нед Прайс на Міжнародному саміті мерів у Кишиневі (Молдова), повідомляє Укрінформ.
"Ми чітко усвідомлюємо постійну потребу підтримувати Україну не лише на словах, а й реальними ресурсами. І тому вже багато місяців ми ведемо дуже активну розмову з Конгресом, і ця розмова триває", – сказав Прайс.
За його словами, «ми день у день чуємо від Конгресу, від демократів і республіканців, що вони підтримують продовження політики солідарності з Україною».
"Я знаю, що продовження допомоги має переважну підтримку американського народу, переважну підтримку обох партій, американського народу, Конгресу Сполучених Штатів, і, безумовно, наша адміністрація розуміє необхідність продовжувати підтримувати Україну",- заявив дипломат.