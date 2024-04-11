Прайс: Госдеп в активном диалоге с Конгрессом о помощи для Украины

Государственный департамент ведет активный разговор с Конгрессом США о необходимости утверждения дальнейшей помощи Украине в сфере безопасности. Об этом заявил заместитель представителя США в ООН Нед Прайс на Международном саммите мэров в Кишиневе (Молдова), сообщает Укринформ.

"Мы четко осознаем постоянную потребность поддерживать Украину не только на словах, но и реальными ресурсами. И потому уже много месяцев мы ведем очень активный разговор с Конгрессом, и этот разговор продолжается" , – сказал Прайс.

По его словам, «мы изо дня в день слышим от Конгресса, от демократов и республиканцев, что они поддерживают продолжение политики солидарности с Украиной».