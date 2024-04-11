Шмигаль запросив Фіцо взяти участь у мирній конференції

Україна запрошує Словаччину взяти участь у Глобальному саміті миру у Швейцарії та підтримати завершення розв’язаної Росією війни проти України якнайшвидше. Про це глава українського уряду Денис Шмигаль заявив на початку консультацій, повідомляє Укрінформ.

"Ми хочемо миру найбільше, як ніхто інший на цій планеті. Ми вдячні за підтримку української формули у Словаччині, урядом та прем'єр-міністром Словаччини. Ми, звісно, очікуємо проведення Глобального саміту миру і запрошуємо Словаччину взяти участь та підтримати завершення війни якнайскоріше" , - сказав Шмигаль.

Він підкреслив, що це принесе стійкий та тривалий мир на європейський континент та для України, "яка його надзвичайно чекає, бореться за це та буде боротися стільки, скільки буде потрібно".

В словацькому містечку Михайлівці, що неподалік кордону з Україною, у четвер розпочалися українсько-словацькі урядові консультації.