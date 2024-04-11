Шмыгаль пригласил Фицо принять участие в мирной конференции

Украина приглашает Словакию принять участие в Глобальном саммите мира в Швейцарии и поддержать завершение развязанной Россией войны против Украины как можно быстрее. Об этом глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил в начале консультаций, сообщает Укринформ.

"Мы хотим мира больше, чем кто-либо другой на этой планете. Мы благодарны за поддержку украинской формулы в Словакии, правительством и премьер-министром Словакии. Мы, конечно, ожидаем проведения Глобального саммита мира и приглашаем Словакию принять участие и поддержать завершение войны как можно скорее" , - сказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что это принесет устойчивый и длительный мир на европейский континент и для Украины, "которая его очень ждет, борется за это и будет бороться столько, сколько потребуется".

В словацком городке Михайловке, недалеко от границы с Украиной, в четверг начались украино-словацкие правительственные консультации.