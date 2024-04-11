Фіцо: Словаччина не буде створювати перешкоди на шляху України до ЄС

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна бажає Україні якнайшвидшого членства у ЄС. Про це він сказав у четвер на спільній пресконференції з прем’єром України Денисом Шмигалем у Словаччині після міжурядових консультацій, повідомляє Європейська правда.

Фіцо запевнив, що Словаччина підтримує амбіції України стати членом ЄС.

"Це не спекуляція. Це – абсолютна повна підтримка" , – сказав він.

"Ми не є країною, яка буде вам створювати перешкоди на вашому шляху (до ЄС). Навпаки – ми хочемо допомогти, поділитися з вами своїм досвідом, який стосується перемовин щодо вступу" , – додав Фіцо.

Він запевнив, що Словаччина бажає Україні швидко стати членом Євросоюзу, тому що "це гарантія для перспектив країни, для розвитку країни і для мирного розвитку".