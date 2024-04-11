Фицо: Словакия не будет создавать препятствия на пути Украины в ЕС

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна желает Украине скорейшего членства в ЕС. Об этом он сказал в четверг на совместной пресс-конференции с премьером Украины Денисом Шмыгалем в Словакии после межправительственных консультаций, сообщает Европейская правда.

Фицо заверил, что Словакия поддерживает амбиции Украины стать членом ЕС.

"Это не спекуляция. Это – абсолютная полная поддержка" , – сказал он.

"Мы не являемся страной, которая будет вам создавать препятствия на вашем пути(в ЕС). Наоборот, мы хотим помочь, поделиться с вами своим опытом, который касается переговоров о вступлении" , – добавил Фицо.

Он заверил, что Словакия желает Украине быстро стать членом Евросоюза, потому что "это гарантия для перспектив страны, для развития страны и для мирного развития".