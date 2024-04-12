Курс валют НБУ на 12 квітня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 12 квітня 2024 року

Курс долара порівняно з 11 квітня виріс до рівня 39.1676 за 1 долар.

Курс євро знизився до позначки 42.0190 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів знизився до рівня 49.1123 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка знизився до рівня 42.9093 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився на 8 коп. до 9.8674 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 39.167 600 EUR Євро 42.019 000 GBP Фунт стерлінгів 49.112 300 CHF Швейцарський франк 42.909 300 PLN Польський злотий 9.867 400

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.