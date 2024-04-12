Курс валют НБУ на 12 квітня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 12 квітня 2024 року
Курс долара порівняно з 11 квітня виріс до рівня 39.1676 за 1 долар.
Курс євро знизився до позначки 42.0190 за 1 євро.
Курс фунта стерлінгів знизився до рівня 49.1123 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка знизився до рівня 42.9093 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого знизився на 8 коп. до 9.8674 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|39.167 600
|EUR
|Євро
|42.019 000
|GBP
|Фунт стерлінгів
|49.112 300
|CHF
|Швейцарський франк
|42.909 300
|PLN
|Польський злотий
|9.867 400
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.