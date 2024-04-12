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Курс валют НБУ на 12 квітня

Курс валют НБУ на 12 квітня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 12 квітня 2024 року

Курс долара порівняно з 11 квітня виріс до рівня 39.1676 за 1 долар.

Курс євро знизився до позначки 42.0190 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів знизився до рівня 49.1123 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка знизився до рівня 42.9093 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився на 8 коп. до 9.8674 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 39.167 600 +0.1444
EUR Євро 42.019 000 --0.3426
GBP Фунт стерлінгів 49.112 300 --0.4238
CHF Швейцарський франк 42.909 300 --0.2818
PLN Польський злотий 9.867 400 --0.0829

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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