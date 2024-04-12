Close button

Курс валют НБУ на 12 апреля

Курс валют НБУ на 12 апреля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 12 апреля 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 11 апреля, вырос до уровня 39.1676 за 1 доллар.

Курс евро снизился до отметки 42.0190 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов понизился до уровня 49.1123 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка понизился до уровня 42.9093 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого снизился на 8 коп до 9.8674 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 39.167600 +0.1444
EUR Евро 42.019000 --0.3426
GBP Фунт стерлингов 49.112300 --0.4238
CHF Швейцарский франк 42.909300 --0.2818
PLN Польский злотый 9.867400 --0.0829

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

Новости

Популярные темы форума

analytics