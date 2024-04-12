Курс валют НБУ на 12 апреля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 12 апреля 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 11 апреля, вырос до уровня 39.1676 за 1 доллар.

Курс евро снизился до отметки 42.0190 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов понизился до уровня 49.1123 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка понизился до уровня 42.9093 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого снизился на 8 коп до 9.8674 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 39.167 600 EUR Евро 42.019 000 GBP Фунт стерлингов 49.112 300 CHF Швейцарский франк 42.909 300 PLN Польский злотый 9.867 400

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.