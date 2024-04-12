ППО вночі збила 16 безпілотників Shahed – Повітряні сили
У ніч на 12 квітня росіяни вдарили по Україні безпілотниками типу Shahed-131/136 та ракетою Х-59. Сили протиповітряної оборони знищили 16 "Шахедів".
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Всього росіяни випустили 17 "Шахедів" з мису Чауда (Крим). Керовану авіаційну ракету Х-59 випустили з повітряного простору окупованої частини Донеччини.
"В результаті протиповітряного бою авіацією Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України збито 16 ударних БпЛА типу "Шахед" у межах Миколаївської, Одеської, Херсонської, Дніпропетровської, Вінницької та Хмельницької областей", – йдеться в повідомленні.