ППО вночі збила 16 безпілотників Shahed – Повітряні сили

У ніч на 12 квітня росіяни вдарили по Україні безпілотниками типу Shahed-131/136 та ракетою Х-59. Сили протиповітряної оборони знищили 16 "Шахедів".

Про це повідомив﻿ командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Всього росіяни випустили 17 "Шахедів" з мису Чауда (Крим). Керовану авіаційну ракету Х-59 випустили з повітряного простору окупованої частини Донеччини.