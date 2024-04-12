ПВО ночью сбила 16 беспилотников Shahed – Воздушные силы

В ночь на 12 апреля россияне ударили по Украине беспилотниками типа Shahed-131/136 и ракетой Х-59. Силы противовоздушной обороны уничтожили 16 "Шахедов".

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Всего россияне выпустили 17 "Шахедов" из мыса Чауда (Крым). Управляемую авиационную ракету Х-59 выпустили из воздушного пространства оккупированной части Донецкой области.