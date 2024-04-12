ПВО ночью сбила 16 беспилотников Shahed – Воздушные силы
В ночь на 12 апреля россияне ударили по Украине беспилотниками типа Shahed-131/136 и ракетой Х-59. Силы противовоздушной обороны уничтожили 16 "Шахедов".
Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.
Всего россияне выпустили 17 "Шахедов" из мыса Чауда (Крым). Управляемую авиационную ракету Х-59 выпустили из воздушного пространства оккупированной части Донецкой области.
"В результате противовоздушного боя авиацией Воздушных Сил и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины сбиты 16 ударных БпЛА типа "Шахед" в пределах Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Винницкой и Хмельницкой областей", – говорится в сообщении.