"Центренерго" про відновлення Трипільської ТЕС: Без достатніх систем ППО – це марна справа

Трипільська ТЕС, повністю зруйнована внаслідок російської атаки балістичними ракетами 11 квітня, підлягає відновленню й енергетики вже мають пропозиції із надання обладнання від європейських країн. Проте з огляду на постійну небезпеку російських атак відновлення ТЕС без надання Україні систем ППО - це "марна справа". Про це заявив голова наглядової ради ПАТ "Центренерго" Андрій Гота, повідомляє Голос Америки.

Він розповів, що частину балістичних надзвукових ракет, що летіти в напрямку станції, вдалось збити, але через брак ракет для українських систем ППО, частина російських ракет все ж досягли цілі і знищили ТЕС.

Через це, розповів Гота, для стійкості української енергетики передусім важливо забезпечити українську протиповітряну оборону.

"Будь-що підлягає відновленню, минулого літа мали схожу картину, коли ці блоки були не відремонтовані і на деяких станціях не працювали зовсім. Тобто відновити ми можемо все. У нас дуже добрий колектив, дуже вмотивований колектив для відновлення" , - сказав Гота.

Він пояснив:

"Звичайно, без міжнародних партнерів це зробити майже неможливо, тому ми вже маємо певні обіцянки надати нам трансформатори, турбіни, інше обладнання з європейських країн, але знову-таки, без достатньої кількості ракет для протиповітряної оборони - це, м'яко кажучи, марна справа буде".

Трипільська ТЕС забезпечувала світлом майже 3 мільйони людей й була найбільшим постачальником електроенергії на Київщині, Житомирщині й Черкащині.

Поки що з огляду на сприятливу погоду, споживачі електроенергії ще не відчують значних перебоїв зі світлом, однак відключення можуть початись ближче до літа, сказав Гота і додав:

"Навіть уявити складно, що буде взимку, тому що взимку - найскладніший період".

Гота розповів і про схоже знищення іншої електростанції на Харківщині 22 березня російськими балістичними ракетами: "Брак ППО в усіх регіонах відіграв рішучу роль".