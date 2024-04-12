"Центрэнерго" о восстановлении Трипольской ТЭС: Без достаточных систем ПВО – это бесполезное дело

Трипольская ТЭС, полностью разрушенная в результате российской атаки баллистическими ракетами 11 апреля, подлежит восстановлению и энергетики уже имеют предложения по предоставлению оборудования от европейских стран. Однако учитывая постоянную опасность российских атак возобновления ТЭС без предоставления Украине систем ПВО – это "бесполезное дело". Об этом заявил глава наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" Андрей Гота, сообщает Голос Америки.

Он рассказал, что часть баллистических сверхзвуковых ракет, лететь в направлении станции, удалось сбить, но из-за нехватки ракет для украинских систем ПВО, часть российских ракет все же достигли цели и уничтожили ТЭС.

Поэтому, рассказал Гота, для устойчивости украинской энергетики прежде всего важно обеспечить украинскую противовоздушную оборону.

"Любое подлежащее восстановлению, прошлым летом имели похожую картину, когда эти блоки были не отремонтированы и на некоторых станциях не работали совсем. То есть восстановить мы можем все. У нас очень хороший коллектив, очень мотивированный коллектив для восстановления" , - сказал Гота.

Он объяснил:

"Конечно, без международных партнеров это сделать почти невозможно, поэтому у нас уже есть определенные обещания предоставить нам трансформаторы, турбины, другое оборудование из европейских стран, но опять-таки, без достаточного количества ракет для противовоздушной обороны - это, мягко говоря, напрасное дело будет.

Трипольская ТЭС обеспечивала светом почти 3 миллиона человек и была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевской, Житомирской и Черкасской областях.

Пока что, учитывая благоприятную погоду, потребители электроэнергии еще не ощутят значительных перебоев со светом, однако отключения могут начаться ближе к лету, сказал Гота и добавил:

"Даже представить сложно, что будет зимой, потому что зимой – самый сложный период".

Гота рассказал и о похожем уничтожении другой электростанции на Харьковщине 22 марта российскими баллистическими ракетами: "Брак ПВО во всех регионах сыграл решительную роль".