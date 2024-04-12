Атака "Шахедів": на Дніпропетровщині сталася пожежа на енергооб’єкті

Уночі 12 квітня росіяни спрямували декілька хвиль "Шахедів" з півдня. Внаслідок падіння уламків стала пожежа на енергооб'єкті у Дніпропетровській області.

Про це повідомили﻿ Сили оборони півдня України.

"Внаслідок падіння уламків збитого дрона на Криворіжжі на об’єкті енергетики спалахнула пожежа. Її вдалося локалізувати, вогнеборці продовжують роботу. Наслідки уточнюються. Люди не ушкоджені" , – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що метою атаки була енергетична інфраструктура різних регіонів України. Сили ППО на півдні працювали близько 5 годин.

В операційній зоні ОК "Південь" збили 7 "Шахедів": 4 на Дніпропетровщині та по 1 на Херсонщині, Миколаївщині та Одещині.