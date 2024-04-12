Атака "Шахедів": на Дніпропетровщині сталася пожежа на енергооб’єкті
Уночі 12 квітня росіяни спрямували декілька хвиль "Шахедів" з півдня. Внаслідок падіння уламків стала пожежа на енергооб'єкті у Дніпропетровській області.
Про це повідомили Сили оборони півдня України.
"Внаслідок падіння уламків збитого дрона на Криворіжжі на об’єкті енергетики спалахнула пожежа. Її вдалося локалізувати, вогнеборці продовжують роботу. Наслідки уточнюються. Люди не ушкоджені", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що метою атаки була енергетична інфраструктура різних регіонів України. Сили ППО на півдні працювали близько 5 годин.
В операційній зоні ОК "Південь" збили 7 "Шахедів": 4 на Дніпропетровщині та по 1 на Херсонщині, Миколаївщині та Одещині.