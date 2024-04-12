Атака "Шахедов": на Днепропетровщине произошел пожар на энергообъекте

Ночью 12 апреля россияне направили несколько волн "Шахедов" с юга. В результате падения обломков стал пожар на энергообъекте в Днепропетровской области.

Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.

"В результате падения обломков сбитого дрона на Криворожье на объекте энергетики вспыхнул пожар. Ее удалось локализовать, пожарные продолжают работу. Последствия уточняются. Люди не повреждены" , – говорится в сообщении.

Отмечается, что целью атаки была энергетическая инфраструктура разных регионов Украины. Силы ПВО на юге работали около 5 часов.

В операционной зоне ОК "Юг" сбили 7 "Шахедов": 4 в Днепропетровской и по 1 в Херсонской, Николаевской и Одесской областях.