Росія за добу втратила понад 800 військових та 57 безпілотників – Генштаб

За добу Росія втратила в ході війни проти України приблизно 840 військових, 34 артилерійські системи, 57 безпілотників, 2 реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) та іншу військову техніку.

Про це повідомили﻿ в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 12.04.24 орієнтовно склали: