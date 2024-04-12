Росія за добу втратила понад 800 військових та 57 безпілотників – Генштаб
За добу Росія втратила в ході війни проти України приблизно 840 військових, 34 артилерійські системи, 57 безпілотників, 2 реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) та іншу військову техніку.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 12.04.24 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 451 730 (+840) осіб,
- танків − 7 146 (+9) од,
- бойових броньованих машин − 13 698 (+19) од,
- артилерійських систем − 11 486 (+34) од,
- РСЗВ − 1 042 (+2) од,
- засобів ППО − 755 (+1) од,
- літаків − 347 (+0) од,
- гелікоптерів − 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 9 161 (+57) од,
- крилатих ракет − 2 087 (+18) од,
- кораблів/катерів − 26 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 15 339 (+41) од,
- спеціальної техніки − 1 888 (+6) од.