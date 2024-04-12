Россия за сутки потеряла более 800 военных и 57 беспилотников – Генштаб

За сутки Россия потеряла в ходе войны против Украины примерно 840 военных, 34 артиллерийских системы, 57 беспилотников, 2 реактивные системы залпового огня (РСЗО) и другую военную технику.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 12.04.24 ориентировочно составили: