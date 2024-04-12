Россия за сутки потеряла более 800 военных и 57 беспилотников – Генштаб
За сутки Россия потеряла в ходе войны против Украины примерно 840 военных, 34 артиллерийских системы, 57 беспилотников, 2 реактивные системы залпового огня (РСЗО) и другую военную технику.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 12.04.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 451 730 (+840) человек,
- танков − 7 146 (+9) ед,
- боевых бронированных машин – 13 698 (+19) ед,
- артиллерийских систем − 11 486 (+34) ед,
- РСЗО − 1 042 (+2) ед,
- средств ПВО − 755 (+1) ед,
- самолетов − 347 (+0) ед,
- вертолетов − 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 9161 (+57) ед,
- крылатых ракет - 2087 (+18) ед,
- кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 15 339 (+41) ед,
- специальной техники – 1 888 (+6) ед.