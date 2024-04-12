У Раді назвали умову, за якої доведеться голосувати ще раз за закон про мобілізацію

Верховна рада може знову зібратися для голосування щодо закону про мобілізацію. У "Слузі народу" назвали причину, коли це може статися. Про це заявила заступниця голови фракції "Слуга Народу" Євгенія Кравчук в ефірі телемарафону, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

"В самому законі є термін набуття чинності. Це місяць з часу його публікації, а публікація настає одразу після підписання президентом. Я дуже сподіваюсь, що деякі колеги з Верховної ради не будуть реєструвати блокуючі постанови, бо є таке право в кожного народного депутата заблокувати підписання (президентом, - ред). І для цього треба буде зібратися ще раз і провалити цю блокуючу постанову" , - розповіла вона.

На її думку, в другій половині травня закон щодо мобілізації набуде чинності.

Закон про мобілізацію

11 квітня Верховна рада ухвалила у другому читанні законопроєкт про мобілізацію №10449. За відповідне рішення проголосували 283 народні депутати. Загалом нардепи врахували понад 31 правок, у тому числі виключивши з документа демобілізацію військових. Документ набуде чинності через місяць після того, як його підпише спікер парламенту та президент.

Нагадаємо, 25 грудня Кабмін вніс до Верховної ради законопроєкт про мобілізацію. Але через низку зауважень його було відкликано 11 січня. 30 січня до Ради внесли оновлений законопроєкт, який пройшов перше читання 7 лютого. Усього документ передбачав близько 4 тисяч правок.