В Раде назвали условие, при котором придется голосовать еще раз за закон о мобилизации

Верховная рада может снова собраться для голосования по закону о мобилизации. В "Слуге народа" назвали причину, когда это может произойти. Об этом заявила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в эфире телемарафона, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

"В самом законе есть срок вступления в силу. Это месяц с момента его публикации, а публикация наступает сразу после подписания президентом. Я очень надеюсь, что некоторые коллеги из Верховной рады не будут регистрировать блокирующие постановления, потому что есть такое право у каждого народного депутата заблокировать подписание (президентом, - ред). И для этого нужно будет собраться еще раз и провалить это блокирующее постановление" , - рассказала она.

По ее мнению, во второй половине мая закон о мобилизации вступит в силу.

Закон о мобилизации﻿

11 апреля Верховная рада приняла во втором чтении законопроект о мобилизации №10449. За соответствующее решение проголосовали 283 народных депутата. В общей сложности нардепы учли больше 31 правок, в том числе исключив из документа демобилизацию военных. Документ вступит в силу через месяц после того, как его подпишет спикер парламента и президент.

Напомним, 25 декабря Кабмин внес в Верховную раду законопроект о мобилизации. Но из-за ряда замечаний он был отозван 11 января. 30 января в Раду внесли обновленный законопроект, который прошел первое чтение 7 февраля. Всего документ предполагал около 4 тысяч правок.