У МЗС Польщі дорікнули Конгресу США за тривалі зволікання з допомогою Україні

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський дорікнув Конгресу США за тривалі зволікання з рішенням про фінансування подальшої допомоги Україні, наголосивши, що Україні вже бракує ракет до ППО і це загрожує погіршенням гуманітарної ситуації. Про це він розповів в ефірі CNN у день після масштабної повітряної атаки РФ, внаслідок якої, серед іншого, була повністю зруйнована Трипільська ТЕС, повідомляє Європейська правда.

Сікорський заявив, що такі удари по цивільній інфраструктурі є воєнним злочином, та наголосив, що Київ давно просить про розблокування допомоги США.

"Зараз ми можемо бачити, до чого призводить її відсутність. Українські ТЕС руйнують одна за іншою. Скоро українські міста можуть лишитися без світла. І я очікую, що це може означати велику хвилю біженців" , – зауважив очільник МЗС Польщі.

Сікорський нагадав, як Байден приїздив до Києва з винятковим візитом перед першою річницею повномасштабної війни і запевнив у підтримці. Він наголосив, що проєкт про додаткове фінансування на підтримку України чекає рішення Конгресу фактично з серпня 2023 року.

"Закликаю знову спікера Джонсона: дайте демократії ухвалити рішення… Питання потрібно винести на голосування, щоби кошти і необхідна зброя могли постачатися Україні. Якщо цього не буде, Росія буде завдавати нових руйнувань, а довіра до США буде під питанням" , – наголосив він.

Сікорський додав, що сама Польща вже витрачає на оборону близько 4% ВВП – маючи на увазі давні дорікання експрезидента Дональда Трампа про те, що європейці роблять недостатній внесок у колективну безпеку НАТО, повністю покладаючись на США.