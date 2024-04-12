В МИД Польши упрекнули Конгресс США за длительное промедление с помощью Украине

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский упрекнул Конгресс США за длительные задержки с решением о финансировании дальнейшей помощи Украине, отметив, что Украине уже не хватает ракет для ПВО и это грозит ухудшением гуманитарной ситуации. Об этом он рассказал в эфире CNN в день после масштабной воздушной атаки РФ, в результате которой, среди прочего, была полностью разрушена Трипольская ТЭС, сообщает Европейская правда.

Сикорский заявил, что такие удары по гражданской инфраструктуре являются военным преступлением, и отметил, что Киев давно просит о разблокировании помощи США.

"Сейчас мы можем видеть, к чему приводит ее отсутствие. Украинские ТЭС разрушают одна за другой. Скоро украинские города могут остаться без света. И я ожидаю, что это может означать большую волну беженцев" , – отметил глава МИД Польши.

Сикорский напомнил, как Байден приезжал в Киев с исключительным визитом перед первой годовщиной полномасштабной войны и заверил в поддержке. Он отметил, что проект о дополнительном финансировании в поддержку Украины ждет решения Конгресса фактически с августа 2023 года.

"Призываю снова спикера Джонсона: дайте демократии принять решение... Вопрос нужно вынести на голосование, чтобы средства и необходимое оружие могли поставляться Украине. Если этого не будет, Россия будет наносить новые разрушения, а доверие к США будет под вопросом" , – подчеркнул он.

Сикорский добавил, что сама Польша уже тратит на оборону около 4% ВВП – имея в виду давние нарекания экс-президента Дональда Трампа о том, что европейцы делают недостаточный вклад в коллективную безопасность НАТО, полностью полагаясь на США.